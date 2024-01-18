歐盟多國擬派艦 齊護紅海商船

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動持續攻擊紅海船艦，嚴重干擾航運。歐盟外交官員周二透露，成員國初步支持成立海軍任務保護紅海商船。對於美國及英國上周五聯手空襲也門，法國總統馬克龍於周二指出不參與軍事打擊，是避免區內局勢升級。

歐盟外交官員表示，歐盟政治與安全委員會支持護航任務，成員國外交部長下周一再開會討論，最快下月19日成事，隨即投入運作。最初包括由歐盟指揮的3艘軍艦，法國海軍護衞艦朗格多克號目前在紅海南部海域及曼德海峽巡航，意大利亦在區內部署軍艦，德國計劃派出護衞艦黑森號，上述3國將率先調兵參與新的海軍任務。這項任務由歐盟出資，各國可以輪換軍艦，根據自己認為適當的方式作出貢獻。

列哈馬斯領袖為恐怖分子 除了巡邏外，歐盟仍然需要準確定義交戰規則，以及如何與索馬里海岸及波斯灣霍爾木茲海峽的其他歐盟任務配合。同時，歐盟需要決定如果有武器走私予青年運動，歐盟是否能夠派人登上可疑船隻。美國早前牽頭成立護航聯盟「繁榮守護者行動」，但歐洲國家反應冷淡。歐盟外交官員表示，問題始終是指揮及控制，在歐盟或北約框架中每個國家都保持政治控制，但在志同道合的聯盟中，由框架國家控制。

另一方面，歐盟在周二宣布制裁巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾，把他列入恐怖分子名單，即日起凍結其在歐盟司法管轄範圍內的財產，禁止入境歐盟，禁止歐盟成員國公民和實體向他提供資金。辛瓦爾在2017年當選哈馬斯加薩地帶的領導人。

辛瓦爾