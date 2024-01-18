美國伊朗鬥挑中東火頭

兩軍分向也門巴基斯坦武裝出手 美國與伊朗在中東地區的軍事角力升級，雙方周二同時採取軍事行動。美國首次對也門叛軍青年運動先發制人，摧毀發射在即的反艦彈道導彈，但依然無法阻止紅海商船受襲。伊朗革命衞隊空襲伊拉克及敍利亞後，對另一鄰國巴基斯坦實施越境反恐行動；伊拉克及巴基斯坦強烈譴責伊朗的行動造成平民傷亡。

美軍擊毀4反艦彈道導彈 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部周二通報，也門薩那時間當天凌晨4時15分，美方部隊「擊中及摧毀」青年運動4枚準備從也門根據地發射的反艦彈道導彈，但未有說明使用的武器及平台。

美國傳媒引述美方官員報道，最新一輪空襲行動的性質屬於動態，代表並非事前策劃，而是對國際航運構成迫在眉睫威脅的青年運動導彈，採取自衞性質的行動；美方部隊當天發現青年運動準備發射反艦彈道導彈，估計目標是紅海商船，中央司令部於是下令採取行動，先發制人消除上述威脅。

馬耳他籍商船紅海被炸中 惟青年運動經歷上周五、上周六、周二遭美國3度空襲後，未有停止攻擊紅海商船。美國中央司令部周二表示，也門薩那時間當天下午1時45分，青年運動從也門根據地發射一枚反艦彈道導彈，擊中在紅海南部海域的馬耳他籍商船M/V Zografia號。美國傳媒引述美方官員報道，該艘商船由希臘持有及操作，事發時由越南駛往以色列，導彈擊中但不致於令它沉沒。青年運動發表聲明，承認對涉事商船採取打擊行動，宣稱對方當時駛往被佔領巴勒斯坦的港口，船員無視青年運動發出的警告。

巴勒斯坦加薩地帶戰火未息、紅海衝突愈演愈烈之際，伊朗革命衞隊周一發動大規模彈道導彈攻擊，同步轟炸伊拉克北部庫爾德自治區及敍利亞西北部伊德利卜、阿勒頗。伊朗革命衞隊周二披露詳情，宣稱向伊德利卜及敍利亞不同被佔領區，分別發射4枚彈道導彈及9枚彈道導彈，有11枚彈道導彈射向庫爾德自治區；敍利亞的目標是「伊斯蘭國」（IS）等恐怖組織，伊拉克的目標涉及以色列情報機構摩薩德。

伊朗革命衞隊周二發動新一波軍事行動，對巴基斯坦西南部俾路支省實施精確導彈及無人機攻擊，宣稱摧毀遜尼派武裝組織「正義之軍」兩個據點。「正義之軍」去年12月中突襲伊朗東南部城市拉斯克一間警局，造成11名警員死亡，它被伊朗及美國列為恐怖組織。伊朗經常指摘巴基斯坦沒有徹底阻止「正義之軍」越境攻擊伊朗，巴基斯坦反稱逃亡的反政府武裝分子在伊朗境內，策劃攻擊俾路支省安全部隊。

巴國稱兩童亡 召回大使抗議 巴基斯坦外交部周二表示，兩名無辜兒童死於伊朗空襲，另有3名女孩受傷，形容伊朗侵犯巴基斯坦主權是完全不可以接受，可以引致嚴重後果。巴方召見伊朗臨時代辦轉達最強烈的譴責，指出恐怖主義是區內所有國家面臨的共同威脅，需要採取協調行動加以應對，但單方面的行為不符合睦鄰友好關係，嚴重損害雙邊互信。巴基斯坦外交部周三發表強硬的聲明，表明巴方保留回應這個違法行為的權利，同時決定召回駐伊朗大使，以及禁止目前在伊朗的伊朗駐巴基斯坦大使返回巴基斯坦。

伊拉克外交部批評，伊朗侵犯伊拉克主權、伊拉克人民安全、地區安全、睦鄰友好關係原則，將採取必要的法律行動尋求公義，包括向聯合國安理會作出正式投訴。本報綜合報道

青年運動利用反艦彈道導彈攻擊紅海商船。 美國伊朗最新軍事角力形勢 伊朗空襲巴基斯坦俾路支省；圖為空襲現場事後情況。 伊拉克庫爾德自治區有建築物遭伊朗彈道導彈擊中受損。