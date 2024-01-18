研究生求職 揭遭盜身份註冊企業

【本報綜合報道】四川省成都市一名三年級研究生周一表示，上月參加工作面試時，對方調查其背景後發現他名下已有登記企業，他才赫然發現身份及人臉資訊被盜用註冊多間企業，最終應聘失敗。

事主周姓男子經查詢，發現名下擁有多間登記於2021年的企業，登記地址全部位於北京市懷柔區和房山區，其中兩間注明他是法定代表人，另外兩間則為監事，他同時從稅務部得悉其中兩間公司，曾於同一時間開出逾400萬元人民幣（約446萬港元）發票。他又發現，涉事公司註冊時使用的人臉識別存檔照片，是他在2019年所拍照片。

曾用手機App人臉認證 周先生指，他曾在2019年使用過兩款手機應用程式並進行人臉和實名認證，兩款程式所屬企業其後相繼倒閉，他懷疑有不法分子盜用個人資料，並冒用其身份通過企業執照申請審核程序。他擔心不僅會影響求職，更擔心對方若從事違法活動，他將可能面臨法律風險，目前已向轄區派出所報案。懷柔區市場監理局工作人員表示，若遇到類似情況可向註冊地所在市場監管所提交資料，如查實則可撤銷登記。