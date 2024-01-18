量子電腦逾35萬人次遠程訪問 美居首位

【本報綜合報道】中國第3代自主超導量子電腦「本源悟空」本月初開始上線運作，安徽省量子計算工程研究中心周一表示，截至當日上午10時，本源悟空已為全球用戶成功完成33,871個運算任務。全球61個國家遠程訪問人次突破35萬次，其中來自美國用戶訪問次數位居境外訪問第一。

「本源悟空」月初上線 本源悟空自本月6日上線以來，向全球用戶限時免費開放，接收全球量子計算任務。本源悟空由本源量子計算科技（合肥）股份有限公司（本源量子）自主研發，是目前中國最先進的可編程、可交付超導量子電腦。

本源量子副總裁、本源量子計算雲平台負責人趙雪嬌表示，從登錄用戶來看，美國、保加利亞、新加坡、日本、俄羅斯、加拿大等國家的用戶均遠程訪問了本源悟空。其操作系統研製團隊負責人、安徽省量子計算工程研究中心副主任竇猛漢稱，本源悟空目前共收到37,666條全球量子計算運算任務，除已成功完成的運算任務外，其餘正在排隊處理。