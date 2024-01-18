校方推薦竟是電騙 實習女生判囚半年

學院補償促勿宣揚 事主堅持要求道歉 貴州省畢節職業技術學院一名女畢業生2021年經校方推薦，前往一間電騙公司實習，結果在不知情情況下詐騙他人，遭法院一審判處有期徒刑半年。內媒前天報道，校長承認校方在校企合作企業審核方面存在問題，目前已整改，亦會向該名誤墮法網學生提供幫助。

報道指，李林（化名）是畢節職業技術學院財政經濟系2018級電子商務專業學生，2021年3月在學校群組看到一名就業老師發布一則訊息，內容提及貴州華訊文化正找淘寶客服，每月底薪為3,500元（人民幣‧下同，約3,885港元）另加獎金，需在貴州省貴陽市上班。

貴州公司找客戶呈主管 2021年4月，李林順利面試，一周之後開始上班，主要負責「前端引流」，即在社交平台發布視訊廣告，尋找潛在客戶，再把對方聯繫方式交給上級。

直至同年5月，由於公司突然暫停運作半個月，她查問原因，得到回覆是員工需接受培訓，當時仍未發覺任何異樣。她翌月更通過入伍報告，正等待體檢，只要一切順利同年9月就可以入伍。

上班途中被捕始知真相 然而，李林2021年7月在上班途中被捕，此時終於發覺自己一直在詐騙公司工作，之後經歷刑法拘留長達半年時間，直至2022年1月獲法院取保候審。根據一審結果，法院認為李林詐騙他人財物，數額較大，加上犯罪事實清楚且證據確實充分，故裁定詐騙罪成，除判處監禁半年，另罰款5,000元（約5,550港元）。

經歷牢獄之災後，李林指校方提出給予5萬元（約5.6萬港元）困難補助等，條件是寫承諾書，不再發酵此事。她已拒絕對方提議，重申自己「要的不是困難補助，我希望校方可以承認錯誤，並向我進行道歉和賠償」。本報綜合報道