趙少康：敗選因侯友宜口才不佳

【本報綜合報道】國民黨在台灣總統選舉落敗後，出現要求黨主席朱立倫下台的呼聲。曾經代表該黨參選副總統的戰鬥藍發起人趙少康周二表明，目前沒打算參選黨主席，又批評拍檔參選總統的新北市市長侯友宜口才不佳、過於保守，是二人敗選的原因之一。侯友宜昨日回應時承認自己努力不夠，認為所有批評都是為了他好。

趙少康受訪為選舉失利向支持者鞠躬道歉，並分析敗選原因。他指出最大敗選關鍵是民意調查誤差，其次是「棄侯保柯（民眾黨主席柯文哲）」發酵，加上對方確有實力、其網軍很強，警察出身的侯友宜卻說話條理不好、太相信智庫。對於朱立倫應否下台，他稱由對方決定。至於立法院正副院長之爭，他稱國民黨不妨對民眾黨好一點，「國民黨如果當立法院長，副院長就給民眾黨，召委多給民眾黨幾個」。

侯友宜昨日首次在選後主持市政會議，會後表示選舉告一段落，非常感謝很多檢討的聲音，他都虛心接受；又稱未來推進改革之路大家將更團結，為台灣作出最大貢獻，自己亦將利用周末或下班時間謝票。新北市議會下周二召開臨時會，綠營要求請假113天參選的侯友宜與會報告，他回應稱完全尊重議會程序委員會任何決議。

傳「韓昌配」競逐立院 柯文哲：有趣 國民黨及民進黨在立委選舉均未取得過半議席，民眾黨在不分區立委選舉取得8席，令該黨在即將舉行的立法院長選舉成為關鍵少數。對於國民黨傳出有意以不分區立委當選人韓國瑜配搭民眾黨立委當選人黃國昌組成「韓昌配」角逐正副院長，柯文哲昨日直言「太有趣」、「畫面很難想像」，但黃國昌表示對上述職位無興趣。