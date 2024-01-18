多哥堅定一中原則 王毅：真朋友

【本報綜合報道】中國外交部長王毅離開突尼斯後，周二應邀赴多哥訪問。專程前往迎接的多哥外交部長迪塞一見面便表明，該國堅定奉行一個中國原則，支持中國政府在台灣問題上的立場。王毅回應時表示，真朋友就是在關鍵時刻相互支持。

多哥政府專門發布公告，強調世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務是中國的內政，多哥完全支持中方維護主權和領土完整。王毅感謝多哥支持中方立場，稱中國也將繼續堅定支持多哥維護主權、安全和發展利益，共同捍衞不干涉內政這一國際關係基本準則。

阿爾及利亞重申反台獨 另一方面，中國國務院副總理劉國中正在對阿爾及利亞開展訪問，周二分別會見該國總統特本及總理阿爾巴維，並深入闡述台灣問題上的原則立場。特本及阿爾巴維一致表示，台灣問題純屬中國內政，阿爾及利亞始終堅定恪守一個中國原則，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，支持中國實現國家統一。