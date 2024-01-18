布林肯再賀賴清德當選 惹大陸不滿

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周二在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間接受訪問，他再次祝賀民進黨主席賴清德當選台灣總統，重申美方在台灣問題和兩岸關係，專注於和平、穩定、維持現狀、和平解決分歧。中國駐美國大使謝鋒同日強調，中美三個聯合公報是最重要「護欄」，遏制「台獨」此禍根亂源是最緊迫任務。

布林肯指出，每天都有世界商務的50%經過台灣海峽，台灣製半導體以各種方式驅動世界，若以任何方式打斷或破壞，對每人而言是壞事。中國大陸外交部日前批評布林肯祝賀賴清德當選，布林肯回應稱在台灣選舉前一天，在華盛頓會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超，兩岸關係是雙方聚焦問題之一；美方非常明確地表達立場，長期奉行一個中國政策及不會改變，為了和平與穩定，美方堅決支持維持現狀。

謝鋒：台海不穩 中美關係難安 中國駐美國大使館昨日表示，謝鋒前一天晚上出席使館舉行的紀念中美建交45周年暨2024年新春招待會，強調維護台灣海峽和平穩定最符合中美雙方利益。他提到，中美建交公報白紙黑字指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，美國人民在此範圍內與台灣人民保持文化、商務、其他非官方關係。他稱台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題，局勢不穩，中美關係難安。

對於台灣舉行選舉，謝鋒指不論台灣局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一、台灣遊子必將回到祖國懷抱的歷史大勢。