倘特朗普重返白宮 美台勢增聯手

【本報綜合報道】繼台灣上周六結束大選後，美國今年11月也舉行總統選舉，共和黨總統候選人大熱人選、前總統特朗普日前勝出艾奧瓦州黨內首場初選。日本傳媒昨日報道，美國智庫政策分析師認為，若特朗普再次入主白宮，加上台灣候任總統賴清德，北京或需要重新思考外交及對台政策。

美智庫：北京需重整外交政策 美國智庫亞洲社會政策研究所中國分析中心分析師丹尼爾斯（Rorry Daniels）表示，中國大陸面臨噩夢並非賴清單獨勝出台灣總統選舉，而是加上特朗普再做美國總統形成「美台總統二人組合」，理由是兩人行動不可預測之餘，對中國大陸也帶有敵意。她舉例，只要特朗普重返白宮，蓬佩奧屆時或出任要位，偏偏該名前美國國務卿2022年3月訪台時建議華府，立即認可台灣成為「自由且主權獨立國家」。

喬治華盛頓大學教授薩特（Robert Sutter）認為，北京已經釋出願意與美國合作信號，例如恢復軍事對話等，但一切與改變外交政策無關，而是因為解放軍還未準備好與美國對抗；加上拜登政府召集盟國及夥伴等，導致北京不得不作出讓步。

另一方面，賴清德昨日宣布退出民進黨「新潮流」派系，「新潮流」辦公室總幹事段宜康表示，雙方在選前開始討論此安排，覺得賴清德擔任總統，不再是「新潮流」成員對台灣比較好。「新潮流」曾經以「台灣島內的台灣獨立運動者」面目出現，推動民進黨增訂「台獨」黨綱，主張「台灣獨立」、「群眾運動」、「社會民主主義」，至2006年名義上解散，之後改組為台灣新社會智庫存在至今。