卓慧思密函推動英企對華軍備出口

卓慧思

【本報綜合報道】英國前首相、現任諾福克西南選區議員卓慧思因對華立場強硬而被稱鷹派，但美國傳媒周一報道，她早前寄密信游說商業及貿易大臣栢丹娜向軍備生產商里士滿國防系統公司發出許可證，允許其向中國大陸出口地雷探測和拆除的裝備，相關設備可能被用來入侵台灣。卓慧思發言人對此表示，當事人只是履行議員的職責。

或用於攻台 稱為選民撰信 卓慧思去年8月15日在信中提到：「我僅代表我的選民寫信，他們最早2023年3月遞交向中國大陸出口貨物許可證的申請」。她在信中祈求栢丹娜加快審批許可證，如果不授予許可，中國大陸可能簡單地進行逆向工程並自行仿製產品，從而令英國企業損失數百萬英鎊收入。英國政府內部消息指出，英方擔心中國大陸買家收到這款裝備後，可能賣給當地政府或其他人，於是去年4月拒絕該許可證的申請，里士滿國防系統公司去年5月對結果提出上訴。

對於信件被曝光，栢丹娜發言人稱對所屬部門援引法律公布該份信件，她本人對此感到遺憾，擔憂可能有國會議員的信件因此被洩露。海外智庫中國戰略風險研究所執行董事安德魯（Andrew Yeh）表示，台灣軍方可以透過放置地雷阻止解放軍陸地進攻，他批評英國官員過於天真，未有考慮到這些裝備被用來入侵台灣的風險；中國大陸正在加速軍隊現代化，台灣亦在爭取建立國際形象和美國提供軍武，任何一方細微的領先都舉足輕重。