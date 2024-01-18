台建潛艇最快春節後海測

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日引述台灣政府高層人士報道，台灣自建潛艇原型艦海鯤號持續進行泊港測試，預料最快農曆新年後準備進入海測階段。開展海測的海域距離不遠，可以每天進行，或可以今年5月20日新總統就職前通過測試並交艦。

或5月新總統就職前交艦 台灣政府人士表示，台灣自建潛艇的後續量產計劃以「3艘+2艘+2艘」的3階段建造方式最可行，連同海鯤號合計新式潛艇將有8艘，加上兩艘經過性能提升的劍龍級潛艇，未來符合作戰環境所需戰力的潛艇共10艘，可以阻嚇解放軍潛艇及水面艦艇威脅。此外，台灣海軍輕型巡防艦項目繼防空型原型艦去年11月開建後，反潛型原型艦周二也正式動工，導彈採取傾斜式發射，並配備拖曳式聲納。

另外，台灣國防部昨日公布，周二上午6時至昨日上午6時，偵獲中國大陸派出9架次軍機、3艘次軍艦持續在台灣周邊海空域活動，其中兩架軍機進入台灣西南空域。該部門周二改版相關動態示意圖，取消公布軍機航迹與各種類軍機的架數，昨日公布的航迹圖進一步取消公布機型，僅顯示台灣西南空域有中國大陸無人機及輔戰機各一架次現蹤，距離鵝鑾鼻47浬。