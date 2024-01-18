台外交部次長訪馬紹爾群島

【本報綜合報道】民進黨主席賴清德上周六當選台灣總統，台灣邦交國瑙魯總統阿德昂周一宣布與台灣斷交，有意與北京復交。台灣事後把鞏固邦交國列為外交重點工作，決定派台灣外交部政務次長田中光前往馬紹爾群島，祝賀該國總統海妮連任。與此同時，中國大陸傳媒昨日報道，瑙魯議會批准與北京恢復外交關係的動議。

瑙魯議會批准與大陸復交 馬紹爾群島下周一舉行總統就職典禮，田中光昨日啟程，以台灣總統特使身份赴當地祝賀海妮連任，並與海妮以及馬紹爾群島外交部長康仁德、國會議長瓦斯等政要就兩地合作計劃交換意見。台灣外交部周二舉辦說明會，向邦交國駐台使節及非邦交國駐台代表說明台灣大選結果，亦把選舉結果通報全球各館處轉知駐在國政府，稱未來會與其他民主夥伴繼續攜手對抗威權主義擴張，防範全球民主體制遭侵蝕。

瑙魯政府周一宣布與台灣斷交、願與北京復交後，中國大陸官媒當天即在瑙魯聘用報道員並設立報道點，昨日更派出記者抵達瑙魯，成為瑙魯與台灣斷交後首名進入當地的中國大陸記者。中國大陸傳媒訪問當地法律執業人士斯科蒂，對方稱對中國大陸與瑙魯的關係抱有很高期望，自己承認一個中國原則，贊成瑙魯政府與台灣斷交，看到很多其他國家對此的積極反饋，又歡迎更多中國大陸人到當地旅遊。