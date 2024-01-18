國安部：台大選未彰顯主流 決打擊間諜滲透

中國大陸國家安全部昨日表示，民進黨不能夠代表台灣主流民意，國家安全機關堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，粉碎選前台灣當局及其情治部門的滲透破壞；近年組織多個專項行動，破獲數百宗台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜人員。中國大陸國台辦同日表示，下架民進黨、反對「台獨」、要和平不要戰爭是島內主流民意，陸方將繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針。

中國大陸國家安全部在微信公眾號發布文章，重申台灣大選改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，國家安全機關打掉多個台灣情治部門針對中國大陸布建的間諜情報網絡。文章指出，面對台灣選舉後的兩岸局勢，國家安全機關將服務中央對台工作大局，精準打擊遏制「台獨」分裂勢力，堅決反制外部勢力干涉台灣海峽問題，不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂中國領土；如「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力挑釁，國家安全機關將迎頭痛擊。

斥台情治部門為獨派急先鋒 文章批評民進黨當局上台後，台灣情治部門極力充當「台獨」分裂勢力的「急先鋒」，加緊對中國大陸進行情報滲透，並在上周六台灣選舉前炒作中國大陸介入選舉，打壓參與兩岸交流的政治人物及普通民眾，同時勾連外部勢力，淪為「台獨」勢力剷除異己、阻礙兩岸交流的工具。國家安全機關將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止、懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

中國大陸國台辦昨日舉行新年首場新聞發布會，發言人陳斌華表示，台灣選舉顯示民進黨不代表島內主流民意，選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位及事實；又批評該黨頑固堅持「台獨」分裂立場，是兩岸交往的根本障礙。他總結去年兩岸人員往來和各領域交流的進展，兩岸往來約300萬人次，台灣人赴中國大陸增長7.4倍，反映中國大陸積極促進兩岸交流往來正常化常態化，兩岸同胞交流熱情高漲。

國台辦強調九二共識反台獨 陳斌華強調，中國大陸將毫不動搖堅持體現一個中國原則的九二共識，反對「台獨」、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。對於民進黨主席賴清德在當選台灣下任總統後表示，兩岸對話交流能夠降低風險，陳斌華回應指出，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體與中國大陸交往都不存在障礙，但提到網上出現的武統聲音，反映台灣各界擔憂民進黨可能加劇台灣海峽形勢緊張動盪。本報綜合報道