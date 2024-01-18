稱從來不做跨省輿論監督 山東電視台長言論惹非議

呂 芃

【本報綜合報道】山東廣播電視台台長呂芃近日在一個會議公開聲稱，他們從來不做跨省的輿論監督，強調只轉發正能量。其言論引發網民揶揄他標榜「閹割術」，斥「不以為恥，反以為榮」，部分內地傳媒其後刪除相關報道。

網民斥不以為恥 反以為榮 上周六在第4屆中國短視頻大會上，呂芃發表題為《強化短視頻引擎作用，賦能主流輿論宣傳》的演講，大談其如何通過技術賦能推動正能量傳播。他提到山東廣播電視台新聞資訊在移動互聯網上的首發平台閃電新聞，稱數年來客戶端下載量、大平台註冊用戶量、矩陣全網日均流量均破億。

呂芃又稱，閃電新聞從來不做跨省的輿論監督，從來不轉播任何灰色地帶的東西，從來不看別人的笑話。有媒體評論認為，電視台應該關注民生、為民發聲，負面事件的背後往往是民生問題長期被忽視，有官員疏忽職守甚至徇私枉法，才激化矛盾、引發輿情。評論人認為，呂芃既不願為外省百姓謀利，就請多為山東省百姓謀幸福。