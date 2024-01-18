河南持續雨雪 多地停課停駛巴士

【本報綜合報道】河南省多地近日出現持續雨雪天氣，周一至周二濟源、焦作、新鄉西部、鶴壁、三門峽、洛陽、鄭州有暴雪，國家級氣象站錄得最大降雪量為焦作20.8毫米。受天氣影響，焦作、三門峽、沁陽、濟源等地小學、幼稚園周二停課，洛陽、濟源巴士暫時停駛。氣象部門預計，河南省雨雪天氣將持續至周五。

受西南暖濕氣流和冷空氣共同影響，河南省大部分地區周一下午至周二出現雨雪天氣，局部地區出現凍雨，中西部、北部出現暴雪。此次過程降雪量大、積雪深，國家級氣象站降雪量前3位除了焦作外，澠池和滑縣分別降雪18.6毫米及17.9毫米。鄭州最大降雪量為滎陽13.5毫米，市區11毫米。周三凌晨5時，積雪深度前3位為焦作20厘米、澠池16厘米、新安14厘米；鄭州最大積雪深度為滎陽9厘米、市區4厘米。

河南省氣象台預計，該省南部部分縣市昨日有小到中雨，局部大雨，其他縣市多雲天陰，今天至周五多地有雪或雪夾雨。隨着冷空氣再次南下，河南全省最低氣溫將下降4℃到6℃。新鄉市周二晚上發布大雪藍色預警和道路結冰黃色預警，初中、小學、幼稚園周三上午停課半天。中央氣象台周三預計，當天至周五中東部地區將有大範圍雨雪天氣，或影響交通運輸、城市運行等，貴州、湖南等地需防範局部地區強降雨或引發的次生災害。