隨機斬兩女 台男被控殺人未遂

【本報綜合報道】台灣彰化縣員林市員林公園上月發生隨機斬人事件，造成兩名女子頸部及雙手受傷，其中一人手指韌帶幾乎遭斬斷，疑犯事後停留原地自殘被捕。當地傳媒周二報道，疑犯自稱領有精神障礙證明，犯案時只想傷害他人後再自殺，並未打算殺人；惟檢方不採信其說詞，已經按照殺人未遂罪提起公訴。

稱只想傷人再自殺 起訴書指出，35歲張姓疑犯上月14日近中午時分，手持菜刀前往員林公園的長椅等候，待見到洪姓、鄧姓、酆姓女子經過時，突然衝上前從3人背後攻擊。他先持刀架住洪女，企圖劃傷對方前頸，洪女隨即以右手阻擋並成功逃脫；他隨後壓倒並跨坐在另一名女子身上，揮斬對方頸部4刀以上，對方用雙手阻擋才得以保命。疑犯最終因自殘導致頸部傷勢嚴重就醫，同月25日送往彰化地檢署偵訊。

偵訊期間，張男否認罪行，辯稱並未打算殺人。檢方根據目擊者證詞、消防局救護紀錄，以及醫院診斷書等，認定他辯詞不可採信，決定提起公訴。報道指出，張男確實領有身心障礙手冊，2021年在醫院急診室向護理員頭上潑水，又向對方投擲水樽，後因違反醫療法獲判囚兩個月，緩刑兩年，今次隨機斬人屬再度犯案。檢方日前向法院聲請羈押獲准，目前仍然在押。