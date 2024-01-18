深圳代駕司機 刀捅殺車主

【本報綜合報道】內地近日網上流傳影像顯示，廣東省深圳市一名男車主被代駕司機連捅十多刀，當場身亡。死者妻子表示，當時只因為走哪條路的問題發生幾句口角，詎料代駕司機下車刀捅其丈夫，手段極兇殘。內地傳媒昨日引述代駕平台回應稱，不便透露詳情，警方正在調查此案，平台將盡全力配合調查。

爭拗走線 突亮摺刀 遇害男車主張先生的妻子詹女士周一透露，事發上月11日晚上9時許，丈夫與朋友聚餐並飲酒，所以聚會後通過e代駕平台找代駕司機，並接載詹女士準備一起回家。由於回家有兩條路可走，司機當時問走哪一條，張先生沒怎麼回應，覺得司機想走哪一條都可以。司機於是選擇走寶安大道，但10多分鐘後開始抱怨一路上紅綠燈多，張先生稱是對方自己選擇，二人因而爭執，司機加速行駛後又停在主幹道邊下車，從口袋拿出摺刀攻擊事主，推進車後座底下持續不停地捅其胸口及腹部。

詹女士因力量懸殊阻止不了司機，其手也被刀割傷，下跪哀求也無果。行兇過程持續3分鐘至5分鐘，司機疑企圖劫車逃逸未遂，最終落車步離現場，一度冷漠地回頭望兩夫婦一眼。詹女士透露，丈夫在福建警察學院畢業，參加過一年多公安工作。e代駕平台曾經表示，至今保持零重大安全事故的紀錄，但內地傳媒發現該平台指派司機曾經發生全責交通事故，甚至有司機提供服務時被查出酒駕。