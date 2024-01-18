台上周添538宗新冠重症 類流感亦兇

【本報綜合報道】台灣衞生福利部疾病管制署周二公布，新冠疫情進入第5波流行期，上周新增538宗本土重症病例，創下5個月來新高，其中65歲以上長者佔近八成；上周也新增55宗疫歿病例，是過去4個月來最多，65歲以上長者佔九成。上周類流感就診增至12.7萬人次，創10年來同期新高，多42宗重症個案及11宗死亡病例。

JN.1勢成主流毒株 根據近4周新冠變種株監測統計，本土檢出變種株以EG.5為多，佔58%，其次為JN.1及XBB.1.5，分別佔31%及5%。境外檢出變種株以JN.1最多，佔66%，其次為EG.5及BA.2.86，分別佔22%及7%。疾管署副署長羅一鈞預計，JN.1大概在農曆新年前成為當地的主流病毒株。疾管署中部疫情指揮官黃高彬周三提醒，新冠併發症死亡率是流感的10倍，呼籲慢性病患者及長者盡快接種新冠XBB疫苗。

台灣去年11月26日起實施陸港澳入境有呼吸道症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至周日為386人採檢，其中273人受感染，檢出的以流感及新冠為主。桃園機場本月3日起向出入境旅客免費發放快測試劑，已經發30.1萬人次，昨日起增加高雄小港國際機場、金門小三通的水頭碼頭，定點定時提供快測試劑予入境旅客自由領取。

疾管署合約提早公開 另外，台灣高端新冠疫苗採購合約引起爭議，疾管署周二提前公開合約內容，顯示40.3億元（新台幣‧下同，約10億港元）採購500萬劑疫苗，疾管署指當初每劑700元（約173港元）是在資訊不明確下估算，高端出價950元（約235港元），議價後均價840元（約208港元）。疾管署強調，政府並未規避監督或涉及任何不法情況。