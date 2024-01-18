疾控局料春節後新冠病例增

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室周二召開發布會，國家疾控局傳染病防控司長雷正龍指出，目前流感疫情處於高位波動，新冠病毒疫情處於較低水平，新冠流行株仍然以XBB及其亞分支為主，但JN.1變異株逐漸上升，預計春節前後新冠疫情可能出現一定程度的回升，全國多地繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢。

雷正龍表示，春運期間強化口岸疫情防治力度，密切關注國際新冠及其他重點傳染病疫情，加強輸入傳染病風險研判和預測預警，加強對健康申報、檢疫發現異常入境人員的核酸抽樣和流行病學調查，動態掌握疫情流行趨勢、病毒變異、醫療資源使用等情況；發現異常情況及時預警，提前做好醫療資源及防疫物資應變準備，並持續做好長者、慢性基礎疾病患者等重點人群健康服務與管理，推動新冠病毒疫苗、流感疫苗等接種工作。他呼籲養老機構、社會福利機構要做好日常健康監測、個人防護、救治轉診、外來人員探視管理等工作，降低疫情引進及傳播風險，防範發生聚集性疫情。