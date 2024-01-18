神州人口連跌兩年

出生率低迷 冀龍年反彈 國家統計局昨天公布，全國31個省區市2023年年底人口（不包括港澳台居民及外籍人員）達到14.0967億人，與2022年同期相比減少208萬人，另外人口自然增長率為負1.48‰（千分比），已連續兩年出現負增長。有學者認為，由於2024年是龍年，全國本年生育率有望上升。

根據最新統計數字，全國去年出生人口達到902萬人，人口出生率為6.39‰，而死亡人口錄得1,110萬人，人口死亡率為7.87‰，明顯出生人口總數不及死亡人口。只要把人口出生率減去人口死亡率可得出人口自然增長率，結果錄得負增長。

104.49男性：100女性 若再細分性別，男性佔全國人口約7.2億人，女性為近6.9億人，兩者相差3,097萬人，比例為每104.49名男性對每100名女性。如從男女年齡來看，16至59歲勞動年齡人口達到近8.65億人，佔總數61.3%，60歲及以上人口近3億人，佔21.1%，其中65歲及以上人口逾2.16億人，達到15.4%左右。

除了性別及年齡，假如從城鄉構成分布來看，城鎮常住人口達到近9.3億人，與2022年相比增加1,196萬人，相反鄉村常住人口錄得約4.8億人，減少1,404萬人，城鄉人口佔全國比重（城鎮化率）達到66.16%，增加0.94個百分點。

中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武估計，由於2024年是龍年，屬中國人偏愛生肖，因此本年生育率有望上升。他指「少子化」是現代化發展必然結果，即使是英國等發達國家生育水平也較低，當國家落實全面生育支持政策後，生育率有望由目前1.05上升至1.3左右。

另外，國務院發展研究中心前天發布《中國發展報告2023》提出，全國過去12年來勞動年齡人口及總人口相繼達到高峰，目前總人口正處巔峰期，預期未來長時間均呈現下降趨勢。隨着全國出生率持續下滑，有關趨勢將成為國家人口結構變化長期因素，估計未來每年出生人口數量每10年就會減少100萬人。本報綜合報道