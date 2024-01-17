西非三國軍政府 擺脫西方尋俄援

尼日爾於2023年7月、布基納法索於2022年9月、馬里於2021年5月，分別出現軍事政變，由軍人取締舊政府掌權。這3個西非國家自去年9月16日公開簽訂共同防衞協議，成立「薩赫勒」聯盟之後，今年初更共同協定會共同組織一個國度，開放邊界及建立共同防衞。這說明3國會不惜一切保護它們的存在及主權，也明顯是警告受西方擺布的「西非國家經濟共同體」，不要考慮軍事或任何方式的干預。要保證不受西方及西非國家經濟共同體的軍事干預，俄羅斯的瓦格納僱傭軍遂成為3國軍政府的合作對象。

事實上，馬里軍政府是學剛果民主共和國引入瓦格納軍隊，穩定了近20年的政治叛亂及恐怖主義局面。2013年，因為馬里北方叛軍作亂，聯合國維和部隊先有6,000人進駐，後來最高曾增至16,000人。但多年來聯合國維和部隊不但無法肅清馬里的叛軍，還被指控一直在監控馬里政府和軍方。至2021年12月，馬里軍政府引入了瓦格納軍隊約1,000人，居然在短短兩年平定了全國叛軍及恐怖分子的作亂。2022年軍政府就迫令聯合國維和部隊撤出馬里，到2023年底，全數的15,000人聯合國維和部隊撤出馬里。

謀求金融體制融合 此外，布基納法索軍政府亦於2023年1月要求法國駐軍撤走，終結自2018年的反恐合作協議。2023年5月，軍政府領導人特拉奧雷公開聲稱俄羅斯是好的戰略夥伴，計劃引入瓦格納軍隊穩定政治局面。

而尼日爾是第3個軍政府在策劃引入瓦格納軍隊，以對抗西方政府及西非國家經濟共同體迫令其轉回民選政府的要求。去年12月22日，法國宣告正式全部軍隊撤離尼日爾，尼日爾亦慶祝法軍及法國使館正式撤離。

這3個西非國家在西方或聯合國軍隊存在之下，多年來均無法解決內亂及恐怖主義的困擾，使民眾懷疑這其實是西方實行控制的陰謀。如今3國希望更有效透過與俄羅斯合作，達到穩定富強，長遠的考慮是如何由軍事聯盟，擴展至在政治及金融體制方面的融合，以及會否退出有8個成員國的「西非經濟貨幣聯盟」，引入自己的新貨幣體系，並聯合一起處理經貿問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻