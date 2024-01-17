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湯立神事祭祀 祈求健康
日本三重縣伊勢市榮野神社周日舉行「湯立神事」祭祀活動，神職人員當天站在直徑約80厘米大鍋前，將山白竹枝葉浸上熱水後，灑向大鍋旁的參拜者。參拜者則紛紛低下頭，藉此沾上水花，祈求今年無病無痛。
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