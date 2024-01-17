空軍少尉選美摘冠 膺首位美利堅小姐軍官

美國一名22歲的女空軍少尉周日在佛羅里達州奧蘭多摘得2024美利堅小姐（Miss America）后冠，成為第一位獲得美利堅小姐稱號的現役空軍軍官。她在獲獎後坦言，自己的目標是利用美利堅小姐的平台與女性談論在軍隊服役的情況，並顛覆對軍隊中女性的刻板印象，希望自己的故事可以讓全國女性知道，她們可以實現任何目標。美國空軍前日向她送上祝賀。

51人參加 歷4輪競賽 是次比賽共51人參加，僅有11人可以進入半決賽，再經過包括「議題討論」和「才藝比賽」等4輪競賽。進入決賽後，參賽者還需要談論她們作為美利堅小姐的夢想和目標。在針對美國毒品的議題討論中，空軍少尉馬什（Madison Marsh）講述她已故母親與胰腺癌的鬥爭經歷，在才藝比賽中，她則以自己16歲就拿到機師執照為題發表演說，種種經歷顯現出她與其他參賽者的不同，讓她一路過關斬將，最終贏得冠軍。

鼓勵女性實現目標 馬什畢業於美國空軍學院，她不僅在軍中表現優異，熱衷學習物理學和天文學，畢業後亦不放棄學習，目前還在哈佛大學甘迺迪學院攻讀公共政策碩士學位。談及自己的兩種身份時，她指穿上制服時就代表了國家，當戴上后冠和肩帶時，則代表社區服務。她又形容參賽是一次很棒的經歷，能夠將生活中最喜歡的兩部分結合在一起，也能夠為其他人帶來改變，讓人們意識到不必限制自己。她坦言，如果她能夠以自身經歷踏入選美世界，那麽其他人也可以，「你可以實現任何目標，天空不是極限，唯一阻止你的人就是你自己」。本報綜合報道