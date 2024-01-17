兩岸國際

泰載華客旅巴翻側17傷

旅遊巴在公路翻側。 旅遊巴在公路翻側。
旅遊巴在公路翻側。
【本報綜合報道】泰國布吉一輛載滿中國遊客的旅遊巴昨日早上在塔廊縣公路翻側，造成17名中國人受傷。
其中2男重傷
警方初步調查相信，肇事巴士事發時高速行駛，駛至公路一段彎道時失控翻車。傷者包括6名男性、8名女性和一名兒童，還有兩名男子重傷，全部送往當地醫院檢查治療。
傷者在醫院接受治療。傷者在醫院接受治療。
傷者在醫院接受治療。
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