艾州總統初選 特朗普大勝

共和黨12萬人投票 獲逾半支持 美國2024年總統首場初選周一在艾奧瓦州登場，共和黨黨團會議於晚上7時召開，據統計有約12萬人投票選出心水的總統候選人，結果一如所料由官非纏身的前總統特朗普勝出。特朗普主要對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯排第二，前美國駐聯合國大使黑莉排第三。

特朗普的支持度在選前已大幅拋離其他參選人，美聯社在黨團投票開始後31分鐘已推測特朗普勝出。點算約91%選票後，特朗普獲得逾5.3萬票，得票率約51%，艾奧瓦州在共和黨全國大會有40名代表，特朗普取得16席。排第二的德桑蒂斯只有逾2.2萬票，得票率21.3%，取4個代表席位；排第三的黑莉則有約2萬票，得票率19.1%，同樣有4個代表席位。

印度裔商人成績不佳退選 至於共和黨新星兼印度裔商人拉馬斯瓦米僅得第四，他承認結果不如預期宣布退出初選，並表態支持特朗普再次入主白宮。

特朗普現身艾奧瓦州，與支持者見面。他揚言必須奪回美國，過去3年來國家經歷很多糟糕的事情，而且還會繼續，包括中東衝突和針對以色列的攻擊，他想讓美國再次偉大，而這是有史以來最偉大的口號。他還細數任總統期間的政績，例如美國能源獨立、重建了美國軍隊、美國經濟在他治下是史上最好，他很快會解決邊境問題。

拜登稱是與極端MAGA較量 總統拜登在社交平台X發文指，特朗普似乎勝出了艾奧瓦州初選，他目前明顯是共和黨的領先者。拜登表明：「這場選舉永遠是你和我與極端的MAGA（讓美國再次偉大）共和黨人之間較量。昨天是這樣，明天也是這樣。」艾奧瓦州民主黨黨團會議不舉行總統參選人初選投票，只討論黨內事務，郵寄選票初選投票結果將於3月5日公布。

作為全美第一個舉行兩黨黨內初選的州份，艾奧瓦初選標誌美國2024年大選日程正式拉開序幕。艾奧瓦地處美國中西部，是一個地廣人稀的農業州。雖然艾奧瓦州初選對大選整體選情影響不大，但對總統參選人接下來半年的選情具有風向標意義，也是參選團隊定軍心、調策略、穩籌款的重要一站。本報綜合報道

德桑蒂斯 總統首場初選在艾奧瓦州登場，共和黨召開黨團會議。 黑莉 拉馬斯瓦米