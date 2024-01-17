兩岸國際

哥倫比亞塌山泥增至38死

山泥傾瀉現場發現多具遇難者遺體。 山泥傾瀉現場發現多具遇難者遺體。
山泥傾瀉現場發現多具遇難者遺體。
【本報綜合報道】哥倫比亞喬科省政府周一指，救援人員在山泥傾瀉現場新發現兩具遺體，此次山泥傾瀉災害已致38人死亡。
由於天氣原因，現場道路仍處於封閉狀態。喬科省近日連降暴雨，卡門德阿特拉托市郊區上周五發生多宗山泥傾瀉，造成多人死傷。
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