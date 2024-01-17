挪威指去年9架俄戰略轟炸機接近空域

【本報綜合報道】俄羅斯不時派出戰略轟炸機等長程軍用飛機，經巴倫支海及挪威海進入北大西洋海域上空。挪威皇家空軍表示，去年在接近該國空域發現的俄羅斯戰略轟炸機數量比前一年增加；挪威同時部署隱形戰機到冰島執行空中警戒任務。

挪威傳媒周一報道，挪威皇家空軍去年發現9架俄羅斯戰略轟炸機飛近挪威，型號分別是圖95MS及圖160，數字比前一年6架為多，2021年及2020年分別發現8架及4架；其他飛近挪威的俄羅斯軍機包括圖142海上巡邏機、A50空中預警機、圖22M3長程轟炸機。上述轟炸機部署位於俄羅斯西北部地區、靠近挪威及芬蘭的摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地，並由去年12月底開始參與空襲烏克蘭的行動，發射巡航導彈。

挪威皇家空軍去年總共出擊32次，識別59架不同型號的俄羅斯軍用飛機，包括戰略轟炸機、間諜機、戰機、空中加油機、海上巡邏機；相比之下，挪威皇家空軍前一年出擊24次，識別43架不同型號的俄羅斯軍用飛機。值得留意的是，俄羅斯北方艦隊最近表示，今年重點工作將是北大西洋的飛行任務。

挪威4架隱形戰機部署冰島 挪威傳媒指出，這代表俄羅斯將出動圖142海上巡邏機，追蹤北約潛艇及監視駛近俄方關注海域的外國軍艦。

另一方面，挪威4架F35隱形戰機由周一開始，以冰島凱夫拉維克空軍基地為據點，執行北約空中警戒任務，它們負責識別在北大西洋及北歐空域的不明飛機。北約成員國從2008年開始，持續輪流向冰島派遣戰機執行上述任務，保護冰島空域安全。