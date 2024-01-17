尹錫悅斥北韓反民族 若挑釁將加倍反制

尹錫悅

【本報綜合報道】對於北韓領袖金正恩把南北韓關係定義為兩個敵對交戰國，南韓總統尹錫悅昨日回應時批評，朝方此舉自認其為反民族、反歷史的集團，聲言對方一旦發起挑釁，韓方將加倍反制。南韓國防部亦重申，堅定捍衞及守護北方界線。

將助脫北者順利定居 尹錫悅當天在總統府召開國務會議，表明其政府與歷屆政府都不同，北韓要挾的方式再也行不通。他強調，威脅南韓的是北韓政權而非北韓居民，韓方將關注及扶持「棄朝投韓」的脫北者順利定居南韓，並指示統一部推動制訂「脫北居民日」，以及要求外交部與國際社會加強合作，更好地保障脫北者的安全。南韓統一部表示，北韓誤導南北韓關係現狀並企圖武力挑釁是賊喊捉賊，並稱朝方新路線旨在利用武力實現「赤化統一」，即基於社會主義實現南北韓統一，與此前的路線沒有分別。

對於金正恩表明不容許非法的北方界線，南韓國防部回應時強調，北方界線是韓軍官兵作出無數犧牲、嚴防死守的實質性南北韓海上警戒線；又稱北韓對南韓的武力統一意圖從未改變，現時仍然繼續以多種形式挑釁，韓軍將採取堅定的應對態勢。