美航母抵濟州島以南 強化威懾朝

【本報綜合報道】朝鮮半島局勢踏入新一年後持續轉差，美國在區內的軍事部署再受關注。最新拍攝的衞星圖像顯示，此前在南海、台灣東部巡航的美國航空母艦卡爾文森號，周日與隨行軍艦北上抵達東海，位處南韓濟州島南部海域。

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卡爾文森號是美國海軍目前在西太平洋部署的唯一一艘航空母艦，它去年11月21日曾經訪問南韓釜山，之後持續南下前往菲律賓海、南海執行任務。此外，美國海軍在未有正式宣布的情況下，上周四安排另一航空母艦羅斯福號從加州聖迭戈北島海軍航空站啟航，展開西太平洋部署行動。值得留意的是，卡爾文森號去年10月12日從北島海軍航空站出發，如今距離正常為期至少半年的部署時間，只是完成大約一半，不排除羅斯福號提前部署的可能性，與卡爾文森號組成「雙航母」編隊巡航。