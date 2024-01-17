朝射高超音導彈 料射程1000公里

【本報綜合報道】北韓宣稱周日成功試射一枚搭載高超音速機動型操縱彈頭的中遠程彈道導彈，奧地利維也納非政府組織「開放核網絡」周一指，這是北韓自2021年9月以來第4次測試助推滑翔飛行器，估計最新版本的射程約1,000公里。

「開放核網絡」表示，北韓此前分別2021年9月28日、2022年1月5日、2022年1月11日測試助推滑翔飛行器，根據北韓官媒朝中社發布的照片，最新測試的助推滑翔飛行器，看似與第2次及第3次測試的版本相似。與以往測試時使用液體燃料的火星12型彈道導彈不同，最新測試的助推滑翔飛行器由固體燃料彈道導彈搭載。「開放核網絡」指出，北韓助推滑翔飛行器對日本的威脅遠大於美國關島，原因是它屬於機動型操縱彈頭，代表可以在飛行途中改變方向，增加防禦一方探測及攔截的難度。

日韓公布導彈數據有出入 日本傳媒昨日報道，針對今次北韓發射彈道導彈，美國、日本、南韓首次通過去年12月啟用的導彈訊息共享體系作出應對，但日韓兩國公布的數據有出入。南韓聯合參謀本部公布，導彈飛行約1,000公里，日本防衞省稱飛行距離約500公里。由於導彈配備助推滑翔飛行器，日本神盾艦難以探測，愛國者3型防空系統也很難攔截。