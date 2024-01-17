不再同族終止合作 朝列韓為頭號敵國

揚言倘進犯領域 即視為戰爭挑釁 北韓領袖金正恩周一在第14屆最高人民會議第10次會議宣布，北南韓是敵對交戰國，不再是同族同質關係，應該在憲法把南韓列為頭號敵對國，給近80年的兩國關係史畫上句號，承認朝鮮半島並存兩個國家。會議決定廢除負責兩韓事務的機構，包括祖國和平統一委員會、民族經濟合作局、金剛山國際旅遊局。

朝中社昨日報道會議首天情況，重點是金正恩發表綱領性的施政演說，題為《關於爭取共和國的復興發展和增進人民福利的當前任務》。他形容2023年是北韓壯大發展史上的「偉大轉變之年、偉大變革之年」，聲言「在將近80年的共和國歷史上，像2023年那樣在加強國力方面取得全面切實進展，堂堂顯示國權和國威還是少有的」；同時正式啟動將為了完成勞動黨八大五年計劃，提供實踐擔保的2024年進軍。

金正恩演說後半部分重點闡述北南韓關係，形容北韓是愛好和平的國家，但面臨的安全環境每況愈下，「今天已經變成了全球最危險的戰爭爆發危險地區」；又聲稱從沉痛的北南韓關係歷史得出最終結論，就是南韓夢想北韓「政權崩潰」及「吸收統一」，推行與北韓全面對抗的國策，直言「閹割同族意識的大韓民國族類」，不能夠一起走民族中興及統一的道路，北南韓已經完全是戰爭中的兩個交戰國關係。

演說提到，今次最高人民會議重新確定北南韓關係及統一政策立場，清理作為和平統一連帶成立的朝方相關團體。金正恩表明北韓明確劃定南面國境線，所以不容許南韓主張、非法的北方界線，揚言南韓進犯北韓領土、領空、領海「哪怕0.001毫米」，都被認為是戰爭挑釁。他指出有必要修改憲法，把南韓定性為最敵對的國家，並可以反映一旦朝鮮半島開戰，完全佔領、平定、收復南韓並納入領土的問題。

金正恩促修憲 要求改變國民想法 金正恩要求改變國民想法，認為憲法需要加入在政治思想生活及精神文化生活領域中，不使用「三千里錦繡河山」、「八千萬同胞」等誤導北南韓為同族的殘餘詞匯，以及刪除憲法規定的「北半部」、「自主、和平統一、民族大團結」的詞匯；同時加強教育工作，令國民切實視南韓為徹頭徹尾的第一敵對國家、不變的主敵才對。他更提出完全消滅在北韓民族歷史上，「統一」、「和解」、「同族」的概念。

外交政策方面，金正恩要求對外部門策略地及積極地展開工作，主動應對劇變的國際政治地緣及安保環境，並優先發展與社會主義國家的關係，進一步加強雙邊及多邊合作。他重申沒有任何理由選擇戰爭，所以沒有單方面開戰的意圖，但是當戰爭變成眼前的現實時，「我們就決不會忙於避戰」，而是將完美迅速地作出徹底準備的行動，聲言戰爭必將徹底毀滅並終結南韓，也令美國承受想像不到的災殃及失敗。本報綜合報道