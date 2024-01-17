以軍第36師撤出加薩北部作休整

今次撤出的第36師在過去80天內，主要在加薩地帶北部加薩城澤圖恩（Zeitoun）、舒加艾耶（Shejaiya）等居民區行動，最近轉往加薩地帶中部。尚餘第162師仍然駐紮加薩地帶北部展開清剿行動，搜索哈馬斯設施並擊斃或俘虜殘黨；第99師在加薩地帶中部行動，第98師正在加薩地帶南部汗尤尼斯與哈馬斯作戰。

以軍周一公布首次開始在加薩地帶中部努塞拉特進行地面行動，隸屬第99師的第646預備役空降旅部隊發現一個迫擊炮生產設施、一個火箭彈製造廠、隱藏在人道主義組織大樓的武器。以軍另在努塞拉特突襲一學校，帶走8名藏匿的哈馬斯分子到以色列接受審問，並在學校附近發現一個武器庫。