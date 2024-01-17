哈馬斯指兩人質死於以色列空襲

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯繼周日發放3名以色列人質講話的片段，促請以色列停戰後，周一發放新片段，當中26歲中國和以色列混血女子阿加曼尼在鏡頭前表示，另外兩名男人質已經死於以軍空襲；惟以軍否認。

阿加曼尼表示自己頭部受傷，身體被炸彈碎片所傷，再次呼籲以色列帶人質回家。片段最後展示兩名男人質的屍體，分別是53歲沙拉比（Yossi Sharabi）、38歲斯維爾斯基（Itay Svirsky）。以色列國防軍發言人哈加里指摘哈馬斯撒謊，強調人質藏身的建築物並非以軍攻擊目標。

以色列國防部長加蘭特指摘哈馬斯，在戰事傷亡慘重之際，向以色列人質的家庭進行心理虐待；又稱繼早前結束在加薩地帶北部的密集地面行動後，很快會縮減在當地南部的行動，但排除停火，直言軍事施壓是唯一途徑，令哈馬斯釋放仍然被挾持的人質。

兩巴人車撞刀砍途人 1死12傷 另一方面，以色列特拉維夫北部市郊拉阿納納兩名巴勒斯坦人周一偷車撞向途人，再持刀施襲，造成一名女子死亡，另有12人受傷；以色列傳媒指哈馬斯對襲擊承認責任。警方把事件定性為恐襲，指疑犯分別24歲及44歲，來自約旦河西岸地區希伯倫同一個家庭，非法進入以色列打工，襲擊期間偷走多輛汽車。