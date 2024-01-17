攻擊也門叛軍 英揆辯稱單次行動

【本報綜合報道】英國皇家空軍上周五派出戰機，聯同美國海軍空襲也門叛軍青年運動據點，報復對方襲擊紅海商船。英國首相辛偉誠周一為軍事行動辯護，強調只是有限的單次行動，旨在削弱及破壞青年運動發動襲擊的能力，無意令局勢升級。

辛偉誠強調，若有需要會毫不猶豫再度參與軍事行動，保護英國安全、人民及利益。惟在野自由民主黨不滿政府未有事先知會國會，認為國會應該有發言權，對軍事行動有表決權；在野工黨黨魁施紀賢表示支持軍事行動，但期望辛偉誠政府今後採取更開放的態度，若再要參與軍事打擊，應該向國會列出理由，並逐個個案考慮。辛偉誠回應時指出，為了確保行動安全，必須加快進行，因此沒有機會諮詢國會。

也門政府促西方提供武器 另一方面，英國傳媒周一報道，也門總統領導委員會副主席兼南方過渡委員會主席祖拜迪表示，空襲青年運動不足以遏止對方威脅紅海航行自由，西方國家應該向也門政府軍提供武器、地面部隊訓練、共享情報。他指出，青年運動有長達10年應對沙特阿拉伯空襲的經驗，並已經發展火箭地下儲存系統，希望美國不要重蹈覆轍。

祖拜迪同時指摘，青年運動是伊朗革命衞隊在區內的工具，伊朗是想向國際社會傳達沙特阿拉伯不是中東地區最重要及最具影響力的參與者；又稱終結也門內戰的談判已經凍結，青年運動與政府軍的停火已經結束，叛軍每天都使用無人機攻擊政府軍，只要青年運動仍然佔領荷台達等也門沿岸地區，就是對自由航行的永久威脅。

辛偉誠