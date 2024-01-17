美貨船成目標 於也門外海遭導彈擊中

【本報綜合報道】美國上周五及上周六空襲也門叛軍青年運動據點，不但無法確保紅海航行安全，更令美國船艦周一起成為攻擊目標。美國軍方宣稱，日前在索馬里對出海域執行船舶登記驗證行動時，檢獲一批伊朗供應青年運動的常規武器零件。青年運動周一宣布今後攻擊的船艦，毋須一定與以色列有關或前往以色列，如果身份是美國都成為目標，聲言美國很快失去海事安全；又稱除了美國外，參與空襲行動的英國，其船艦也是「合法目標」。青年運動去年10月開始攻擊紅海商船，宣稱目標只與以色列有關，旨在展示對巴勒斯坦人的團結，回應以色列進攻加薩地帶。

美國中央司令部周一通報，青年運動當天從也門發射兩枚反艦彈道導彈，第一枚射向紅海南部海域，但飛行途中墜落陸地；第二枚擊中在馬紹爾群島登記、由美國持有及操作的商船M/V Gibraltar Eagle號，該船表示沒有人員受傷或重大損毀，事後繼續航程。有英國海事安全公司稱，該船在也門亞丁港附近海域被擊中後起火。與此同時，美國中央司令部昨日公布，美國海軍海豹突擊隊上周四在直升機及無人機的支援下，在索馬里對出阿拉伯海國際海域登上一艘漁船檢查，並在船上發現伊朗供應青年運動的常規武器零件，包括中程彈道導彈及反艦巡航導彈的推進、制導、彈頭零件，以及與防空有關的零件，初步分析顯示同款武器用於襲擊紅海商船。

截載伊朗武器漁船 兩美軍失蹤 美國中央司令部表示，這是自青年運動攻擊紅海商船以來，首次檢獲伊朗向他們供應的致命及先進常規武器，也是美國海軍自2019年11月以來，首次檢獲伊朗生產的先進彈道導彈及巡航導彈零件。惟行動期間，兩名海豹突擊隊隊員在海上失蹤，軍方仍然搜索他們。涉事漁船事後被美國海軍以不安全為由擊沉，14名船員被扣押。