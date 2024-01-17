伊朗導彈炸伊拉克敍利亞 中東亂局白熱化

稱報復國民被殺 轟美領館附近4死 中東地區局勢一波未平一波又起，正當以色列進攻巴勒斯坦加薩地帶，美國與也門叛軍青年運動正面衝突之際，伊朗革命衞隊周一深夜發動大規模彈道導彈攻勢，轟炸伊拉克及敍利亞的敵方目標，宣稱這是報復以色列及極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）。外界認為伊朗是在避免直接對抗下，向美國展示武力。

伊拉克及敍利亞受襲地點分別是埃爾比勒及阿勒頗，伊朗革命衞隊在聲明表示，針對伊拉克北部庫爾德自治區的轟炸行動，用於摧毀以色列情報機構摩薩德的間諜中心，以及摧毀區內反伊朗恐怖組織的集會。聲明提到攻擊以色列間諜設施，旨在回應以色列殺害伊朗革命衞隊及抵抗勢力指揮官的行動；外界相信這是代表早前分別在敍利亞及黎巴嫩遇害的伊朗革命衞隊准將穆薩維、哈馬斯政治局副主席阿魯里。

庫族富商喪命 曾被指勾結以國 伊拉克安全消息人士向美國傳媒表示，埃爾比勒東北方40公里外的地區傳出爆炸聲，庫爾德自治區安全委員會指襲擊導致4人死亡及6人受傷；美國在埃爾比勒設有軍事據點及領事館，有美國官員表示沒有美方設施被伊朗彈道導彈擊中。而據伊拉克安全消息人士表示，沒有美國部隊及聯軍部隊人員死於襲擊；另又透露死者包括庫爾德族富商迪扎耶（Peshraw Dizayee）；伊朗曾經指摘他與以色列勾結，包括出口石油。

值得留意的是，伊拉克屬於伊朗盟友，但伊朗多次對伊拉克庫爾德自治區採取軍事行動，聲稱當地被伊朗分離主義組織及以色列特工用作行動集結地。庫爾德自治區政府強烈譴責伊朗今次的行動，要求位於首都巴格達的伊拉克聯邦政府，就伊朗公然侵犯伊拉克及庫爾德自治區主權的行為，採取原則性的立場。伊拉克外交部周二譴責伊朗攻擊其主權造成平民死亡，宣布召回駐德黑蘭大使及傳召伊朗大使抗議。

IS月初恐襲伊朗 釀近百人亡 至於遠程轟炸敍利亞的行動，伊朗革命衞隊宣稱是報復「伊斯蘭國」，今年1月3日在伊朗東南部城市克爾曼發動連環炸彈襲擊，造成近百人死亡；事發時大批民眾出席儀式，悼念2020年在伊拉克巴格達被美國暗殺身亡的革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼。伊朗革命衞隊揚言，在為所有烈士完成報復前，都不會停止進攻性的行動。

革命衞隊稱最遠距離導彈攻擊 伊朗革命衞隊宣稱攻擊敍利亞的行動，是有史以來發動最遠距離的導彈攻擊，導彈從伊朗西部邊境地區射向1,200公里外的敍利亞目標。分析認為，伊朗一直避免與美國及以色列爆發直接衝突，今次轟炸伊拉克及敍利亞的行動，既可以透過實戰向以色列展示其導彈射程之遠外，也可以對在伊敍兩地均駐軍的美國「武力示威」。本報綜合報道

伊朗發射彈道導彈（紅圈示）轟炸埃爾比勒。 中東地區局勢最新發展