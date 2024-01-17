裝修工有錢途 不少90後入行

【本報綜合報道】內媒近日報道，現在不少年輕人就業時，選擇的並非聽起來高大上的職業，而是能賺錢的工作，例如裝修工人。這些工作雖然環境髒亂，又要求體力勞動，但月入動輒數萬元，因此吸引到不少90後入行。有教育專家表示，10年之後，技能人才的薪酬待遇會高於學術型人才。

技能型崗位待遇正提升

報道稱，在裝修工種當中，美縫（即裝修完畢後填補瓷磚的縫隙）行業可以說是門檻最低的，但收入卻很可觀。老家在吉林的小畢，2018年到浙江杭州當美縫行業，一天工作15小時，月入高達4萬元（人民幣‧下同，約4.4萬港元）。後來他轉型給師傅外判工作，每人收1,000元介紹費，一天便能賺1萬元（約1.1萬港元）。從事裝修這行業雖然賺錢，但職業病也不少。1992年出生的裝修工人小吳稱，裝修工人每個月只休息2、3天，每天彎腰工作，累出病來。由於身體日漸感到吃力，小吳表示「是該着手轉行的時候了」。