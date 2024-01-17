企業文化牆似靈堂 設計惹議

【本報綜合報道】四川省宜賓市近日有市民爆料表示，敍州區柏溪街道一幅文化牆主題浮雕採用白色字體加黑色祥雲圖案搭配，風格「有點像靈堂」，希望有關部門處理。敍州區委宣傳部回應指，這是由於各人審美水平和角度不一樣產生的差異。

當局：審美不一 無意處理 根據爆料市民提供的資料，涉事文化牆是某大型企業一幅長百多米的圍牆，採用浮雕和噴繪形式打造成文化牆，展示多幅敍州區的人文風景和原柏溪鎮的老街景。該文化牆分別用白色字體、黑色祥雲及花朵圖案製成主題浮雕，有市民認為，文化牆「看上去陰森森的，有時候晚上走這裏過還有點害怕」。

敍州區委宣傳部回應稱，文化牆在10多年前打造，因時間久遠、風吹日曬等原因，牆面顏色有些變化。因文化牆為某大型企業的圍牆，加上經費等種種原因，目前相關部門沒打算處理文化牆。

四川省美術家協會會員、四川省油畫學會會員、畫家李小華認為，該文化牆的設計者可能想形成強烈對比以達到突出主題的效果，但構圖採用單純黑白對比很容易引起聯想。他建議，相關部門應徵求專業人士意見，調整完善部分構圖和色彩。