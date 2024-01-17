重慶圍牆過高遮擋江景 遊朝天門廣場掃興

重慶市地標朝天門廣場部分區域經過兩年多封閉改造後，今年元旦恢復開放，吸引不少遊客前往打卡。然而有遊客在網上反映，廣場仿古的城牆護欄修得太高，導致視線受阻，無法看到兩江（嘉陵江、長江）的風景，建議降低城牆高度。渝中區住建委回應稱，將組織參建各方會商，正在研究相關建議。

朝天門是重慶17座古城門之一，是山城文化的圖騰象徵。遊客可暢覽兩江四岸城市風景，也可欣賞兩江交匯形成一清一濁的「火鍋鴛鴦鍋」景觀。然而，朝天門重新開放後，有遊客在網上留言板上建議，「把（廣場）護欄降低一點，這樣看兩江的風景才能通透」。有網民測量朝天門廣場城牆，發現牆高1.58米，寬85厘米。不少人拍照打卡需要高舉手機或踮起腳尖。有遊人為了拍照時有更佳視野乾脆爬上城牆，被巡邏的保安及時阻止，現場有多個喇叭不斷廣播「請勿攀爬」的提醒。

住建委或降低圍牆高度 有從小在朝天門碼頭長大的重慶市民表示，現在的朝天門廣場很大氣、漂亮，但對視野被遮擋感到有些遺憾。朝天門街道辦事處黨政辦公室指，工作人員現場視察後證實存在遮擋視線問題，但並非完全阻礙視線。渝中區住建委其後組織了有關單位現場勘查，經過多方商議後初步決定，或將朝天門廣場圍牆高度降至1.2米至1.3米。

西南大學歷史文化研究院碩士研究生，目前在重慶某文化單位工作的易先生指出，歷史上的朝天門並不在兩江交匯處，而是在靠近嘉陵江一側方向。現代重慶人熟知的「老朝天門」其實修建於1998年，原來刻有「古渝雄關」的朝天門舊城門於1927年因修建碼頭而拆除。至於重建的仿古朝天門，是在1998年版城門位置修建，並未完全參照歷史上的朝天門。

易先生續稱，仿古城牆太高太厚不符合古代修築城牆用於防禦的功能，士兵根本無法向外窺視及準確擊殺攻城的敵人。另一位文博界人士透露，朝天門片區改造設計稿出爐時，重慶本地專業工作者曾向設計單位提出修改建議，但沒有採納。朝天門片區改造由中國建築設計研究院負責設計，中建八局三公司和重慶城投城市更新設計有限公司組成的聯合體負責施工，總投資28億元人民幣（約30.5億港元）。本報綜合報道