女子稱被姦 網友獲不拘捕

證據不足 男方取保候審

27歲的趙雯（化名）在網上認識男網友後，有意與他進一步交流。她與男子相約晚上見面，對方邀約前往酒吧，她當下拒絕後，對方沒有強求，而是開車送她回家。趙雯3天後再次與男子見面，對方在逛街期間為她買衣服和鞋子。男方當晚提出到酒店開房，趙雯當時認為，如果男方晚上沒碰她，可考慮交往，便隨他進了房間。惟男子在房中提出抱着睡覺，趙雯沒有拒絕。兩人同睡一張床期間，男方數度有越界舉動，均遭趙雯拒絕。