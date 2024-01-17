女子稱被姦 網友獲不拘捕
【本報綜合報道】湖北省武漢市一名女子去年8月在網上結識一名男子，數天後隨對方到酒店開房，詎料早上醒來後遭對方強姦。警方立案調查近4個月後，檢方以事實不足為由，決定不予批捕，男方被取保候審。
證據不足 男方取保候審
27歲的趙雯（化名）在網上認識男網友後，有意與他進一步交流。她與男子相約晚上見面，對方邀約前往酒吧，她當下拒絕後，對方沒有強求，而是開車送她回家。趙雯3天後再次與男子見面，對方在逛街期間為她買衣服和鞋子。男方當晚提出到酒店開房，趙雯當時認為，如果男方晚上沒碰她，可考慮交往，便隨他進了房間。惟男子在房中提出抱着睡覺，趙雯沒有拒絕。兩人同睡一張床期間，男方數度有越界舉動，均遭趙雯拒絕。
詎料翌日早上，男子不顧趙雯反抗與她發生性行為，她報警後獲送到醫院，因陰道撕裂、大腿等多處挫傷，接受了手術治療。趙雯向傳媒透露，事後患上創傷後應激障礙等心理問題。漢陽區檢察院需要更多證據證明性行為屬非自願發生，已要求警方進一步補充偵查。
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