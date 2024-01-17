台富家高中生墮斃再開庭 同性配偶拒認假結婚

台灣台中市擁有5億元新台幣（約1.3億港元）房產的賴姓高中生墮斃案去年6月偵結，同性配偶夏姓男子及夏父避過殺人罪起訴，賴母不服提請再議，台中地檢署重啟調查。夏男與賴男涉假結婚部分依偽造文書罪起訴，案件周一再開庭，夏男在庭上仍不認罪。

夏男與賴男涉假結婚的部分，去年8月在台中地方法院首度開庭，夏男當庭喊冤，強調有結婚真意。台中地院周一再開程序庭，夏男身材稍微發福，頭髮長了未梳理，身穿短袖上衣、球鞋現身。法院外有民眾舉牌聲援賴男，更有人圍堵夏男稱「賴媽媽等你道歉」。

勘驗影片 由被告找結婚證人 夏男庭上再度否認假結婚，稱「起訴內容與事實不符」。法官當庭勘驗夏男與賴男在去年5月4日前往商店及戶政事務所尋找結婚見證人的監控影像等證據。片中可見，夏男與賴男於當天早上7時45分左右，在咖啡店外的座位交頭接耳。夏男半小時後進入店內尋找見證人，要求一名外賣員簽名不果，他之後騎電單車載賴男離開。

夏男到了一家便利店後，獲一名男顧客同意簽名見證。詭異的是，全程都是夏男在忙東忙西，賴男卻在旁焦急踱步及搔抓頭髮。兩人其後抵達北屯戶政事務所，夏男在外成功要求一名女途人簽字見證，然後進入戶政事務所登記結婚。賴男註冊後不足兩小時，便從夏男住所墮樓身亡。

夏男對於影片內容無意見，並請求調閱戶政事務所相關影像，檢方則請求傳喚結婚證人出庭釐清。開庭結束後，夏男因看到庭外有大批記者等候，要求從後門離開但法警拒絕。面對記者追問及聲援死者團體的指罵，木無表情的夏男迅速登上計程車離去。本報綜合報道