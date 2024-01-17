兩岸國際

廣東人大前副主任涉賄被捕

廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳繼興因涉嫌受賄及以權謀私，被開除黨籍。內地傳媒昨日公布，國家監察委員會調查終結此案，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院日前依法決定逮捕。69歲陳繼興涉嫌長期政商勾結，大搞利益交換，對抗組織審查；利用職權或職務上的影響為親屬經營活動牟取利益。（綜合報道）
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