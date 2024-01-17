胡錦濤兒子任民政部副部長

內地人社部網站昨日公布國務院任免國家工作人員，胡海峰出任民政部副部長；他為前國家主席胡錦濤兒子，現年52歲，歷任浙江清華長三角研究院院長、黨委書記；嘉興市委副書記、政法委書記、市委黨校校長；嘉興市人民政府副市長。他2016年任嘉興市人民政府市長，2018年7月起出任麗水市市委書記。（綜合報道）