日本澳洲研加強防務合作懾華

【本報綜合報道】多名日本政府相關人士周一透露，日本和澳洲兩國政府正在探討加強合作，包括在兩國周邊出現突發事態之際，日本自衞隊和澳洲國防軍共享情報等。考慮到中國的動向，兩國還在探討擴大聯合訓練以及在澳開展日本長射程導彈發射試驗。

探討長射程導彈發射試驗 日本政府把澳洲定位為僅次於美國的準同盟國，希望提高對華威懾力。據相關人士透露，設想的是在東海等日本周邊出現突發事態的同時，南太平洋和南海等靠近澳洲的地區也發生緊急事態。日澳兩國防務部門似乎正在協調各自的突發事態應對方針，磋商情報共享方式。

2022年10月，日本首相岸田文雄和澳洲總理阿爾巴內塞簽署有關安保合作的新聯合宣言，寫明「包括運用層面上的合作範圍、目的與形式的相關討論在內，探求提高安保與防務合作實效性的方法」。因此兩國政府啟動磋商。

日澳兩國簽署讓部隊順暢往來的《互惠准入協定》，增加陸海空三大自衞隊和澳軍聯合訓練次數。兩國希望通過磋商明確雙方的職責，提高訓練的質量；又探討讓日本自衞隊F35隱形戰機頻繁往來於日澳之間，多次實施設想電子戰等的訓練。