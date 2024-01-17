中國新驅逐艦清晰畫面曝光 護衞艦海試

【本報綜合報道】中國海軍力量建設一直受國際社會關注，近日社交網流傳的照片顯示，解放軍第9艘055型萬噸級驅逐艦的清晰畫面，以及解放軍新一代054B型護衞艦展開首次海試的情況。外界預計中國新一年將一如以往，有大批軍艦下水服役。

解放軍現役有8艘055型萬噸級驅逐艦，分別隸屬於北部戰區海軍及南部戰區海軍，照片顯示的最新同級艦去年12月28日下水；根據網上資料，該艦目前處於下水舾裝階段，預計最快明年底才服役。

值得留意的是，在同一張照片中，該艘第9艘055型萬噸級驅逐艦後方出現紅色艦身模塊，有意見認為它可能用於建造第10艘同級艦。

30國出席西太平洋海軍論壇 此外，解放軍054B型護衞艦首艦去年8月26日下水後，近日有同級艦駛離船廠海試。054B型護衞艦被視為現役054A型護衞艦的強化版，估計滿載排水量6,000噸，比後者大50%；主要武器包括一門主艦炮及32個垂直發射系統單元，裝載防空導彈、反潛導彈甚至反艦導彈。它具備更佳的遠洋作戰能力，是航空母艦編隊重要一員。

另一方面，中國海軍承辦的西太平洋海軍論壇2024年工作小組會，昨日上午在江蘇省南京市開幕。美國、日本、南韓、俄羅斯等30個國家合共派出70名代表參加，會議將研討共同因應海上安全風險與挑戰，以及確認論壇的未來活動安排、研究論壇《章程》、《海上意外相遇規則》、《災害應變指南》等文件修訂及更新情況等。