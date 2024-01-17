瑙魯宣布棄台投陸 傳因索6.6億援金不果

太平洋島國瑙魯周一宣布與台灣斷交，改與中國大陸建交。台灣傳媒引述知情人士報道，瑙魯曾經向台灣索取26億元新台幣（約6.6億港元）經濟援助，台灣與瑙魯鄰國商討方案之際，瑙魯因北京答應特定條件而決定對台斷交。

台灣傳媒周一引述知情人士稱，瑙魯「突襲式斷交」與一名前任總統幕後操縱，加上現任總統阿德昂對新政府掌握不足所致。

消息指北京答應特定條件 知情人士提到，澳洲關閉設在瑙魯的難民處理中心、本迪戈銀行撤出瑙魯、興建田徑場主辦2026年密克羅尼西亞運動會，均導致瑙魯向台灣提出巨額經濟援助。台灣因金額難以負擔，改為嘗試尋找瑙魯鄰國合作；北京有見及此而乘虛而入，答應提供援助作為換取瑙魯與台斷交的條件。

台外長急鞏固其他友邦關係 台灣駐新西蘭前代表介文汲分析稱，中國大陸在聯合國的影響力極大，瑙魯官員想在聯合國內謀求官職都需要北京同意，因此他認為瑙魯「棄台投陸」更是為了國家整體利益。民眾黨主席柯文哲強調，要與非邦交國維持多元交往，創造共同利益，加強包含經貿、科技、投資、文化、環保合作，讓台灣即使在非邦交國仍然有操作運轉、發揮影響力的空間，援外要公開透明，不與北京進行無謂的外交惡性競爭。

正當台灣又失去一個邦交國之際，台灣外交部周二表示，台灣外交部長吳釗燮與加納比海邦交國聖文森特和格林納丁斯總理貢薩爾維斯視像通話，對方重申雙邊關係將保持友好穩固，並持續加強合作。吳釗燮正訪問另一邦交國危地馬拉，他在瑙魯宣布與台斷交後與貢薩爾維斯通話，貢薩爾維斯恭賀台灣大選上周六順利成功，恭喜總統當選人賴清德，表示希望能率團訪問台灣，參加新任總統就職慶典。

台灣陸委會周一晚上發表聲明，指摘北京操弄金錢外交，利誘瑙魯與台灣斷交，意圖打壓台灣國際空間與主權地位；呼籲中國大陸立即停止損人不利己的零和思維，台灣政府會持續強化堅毅韌性，團結朝野各界，與友邦和理念相近國家合作，維護區域與台灣海峽和平穩定，以實際行動捍衞台灣應有國際地位與權利。

美國國務院表示，瑙魯與台灣斷交是主權決定但令人失望；又稱中國大陸經常作出承諾換取外交關係，但這些諾言最終沒有兌現。美國政府鼓勵所有國家擴大接觸台灣，繼續支持民主、良好治理、透明度、遵守法治。美方會在符合一個中國政策下，持續深化和擴大與台灣的接觸，支持台灣有意義的國際參與，並且加強經濟聯繫。■■本報綜合報道