英美空炸沒效 紅海危機依舊

去年10月哈馬斯組織突襲以色列後，也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）呼應，用導彈攻擊以色列南部。當時西方的軍事戰略圈子普遍認為對以色列打擊不大，但同時指出，胡塞武裝的最大威脅是紅海航道。結果正如所料。

不過，美國的反制卻是倉卒成軍，實際只有英國軍艦參與。英美的轟炸也門首都，似有2018年美英法空炸敍利亞之勢，但少了法國；而也門不同敍利亞，沒有敍國人口密集的大城市。以往也門內戰時，胡塞武裝的據點也備受空襲，但也門地區人口稀疏，城市建設有限，美國等的襲擊毀壞作用大不相同，效果大打折扣，第一輪空襲只死傷約10人，打擊實在有限。而胡塞武裝的導彈、無人機等都深深密藏，也流動性極高，因此，即使英美連續進行第二輪襲擊，胡塞武裝還可反擊，情況有點像以軍侵佔加薩，狂轟濫炸之下還是找不到哈馬斯的主力。英美不能摧毀胡塞武裝的攻擊力量，後者仍可不斷攻擊紅海航道的船隻。

歐盟經濟 雪上加霜 與此同時，胡塞武裝的武器來源可從區內抽調，一是南部也門武裝已宣稱與之合作抗美；二是伊朗及區內其他什葉派武裝可以提供，武器來源不斷。相反，英美戰艦艦載武器有限，補充會受胡塞武裝威脅，剛剛附近吉布提的美軍基地亦受襲。英美戰艦補給不易，難以久戰。更重要的是，紅海航道廣闊，甚且可包括航道外印度洋海域，英美艦隊難以完全防衞。胡塞武裝攻擊的流動性強，導彈覆蓋面廣，防不勝防。

除非英美地面攻擊也門，否則胡塞武裝仍可自由地攻擊航道內外船隻。一方面打擊海運，迫使不少船隻要改道；另一方面，以色列的海道進口受阻，加重它的戰爭負擔。前者航運打擊的是歐盟，不是美國，英國佔的比重也小；而後者戰事拖長也影響歐盟的經濟。此所以歐盟各國都不贊同英美此舉。而紅海航道危機拖延下去，歐盟貿易和投資受到的打擊會更大。歐盟經濟已經不好，這樣的打擊會是雪上加霜，歐盟更多的成員會出面反對英美。

1月13日是全球示威支援加薩並及也門，各地（包括特拉維夫）聲勢浩大，加以南非在國際法庭控告以色列犯種族滅絕罪，國際媒體大肆宣傳，以色列的形象大壞，英美也出師無名，更被視作以色列同謀。胡塞武裝必然繼續攻擊英美以的船隻，危機會延續。

研究所所長 陳文鴻