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德州動物園誕非洲獅BB
美國德州沃思堡動物園去年迎來8年來首隻非洲獅幼崽，近日公布其名字為「Moja」，意思即為「一」。動物園表示，Moja剛出生4天時僅重1.2公斤，現在體重已增至7.2公斤。動物園又指，牠現在經常與母親一起撲騰玩耍，待確保牠能適應新環境後，便能公開亮相。
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