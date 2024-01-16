急救知識學以致用 7歲童變救父英雄

父親是孩子的堅固「堡壘」，但孩子同樣能成為父親的救星。澳洲傳媒周日報道，一個家庭近日到維多利亞省墨爾本西部吉朗旅行，期間父親突然身體不適而暈倒，所幸年幼的兒子靈活運用此前在學校學會的急救知識，臨危不亂地呼叫救護車，及時救回父親性命。

44歲的威爾遜（Nick Wilson）與7歲兒子哈里（Harry Wilson）當時剛離開遊戲廳，過路期間突然感到呼吸困難，瞬間認定身體情況非常不對勁，正打算撥打求救電話時卻無法站立，最終眼前一片黑暗，暈倒在椅子上。哈里此時迅速反應過來，鎮定地撥打求救電話，向接線員說出兩人所在地，更描述了街道標誌和附近商店等資訊。聽到救護車汽笛聲後，他向救護員揮手示意，更跑上前引路，及時將父親送往急症室治療，爭得一線生機。

撥打電話求救 冷靜引路 原來早於意外發生前一個月，哈里從學校的分享活動中學會遇到緊急狀況撥打「0」後，就毋須再害怕，故今次父親突然暈厥後，才能快速和正確應對事件，事後更獲駐校的救護人員稱讚。威爾遜表示，目前尚未清楚突然暈厥的原因，正在接受抗生素治療，又指兒子當日的舉動一躍成為他心目中的英雄。本報綜合報道