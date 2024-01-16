星洲85萬低收入長者 下月獲樂齡花紅

每人最多領取1761元

財政部文告指，定心與援助配套樂齡花紅將發放給55歲及以上、可估稅收入不超過3.4萬元（約19萬港元）、擁有不超過一套房地產，且去年住屋年值不超過2.5萬元（約14.6萬港元）的低收入年長者。他們2月可獲得200元至300元（約1,174港元至1,761港元）不等的樂齡花紅。另外，所有20歲或以下及55歲及以上的公民，不論住屋年值及可估稅收入的數額，也會在同月獲得150元（約880港元）的保健儲蓄戶口填補。