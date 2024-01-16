星洲85萬低收入長者 下月獲樂齡花紅
【本報綜合報道】新加坡財政部昨日宣布，約200萬人將於下月收到定心與援助配套提供的樂齡花紅和保健儲蓄戶口填補，其中約85萬名低收入長者，可獲多達300元（坡元‧下同，約1,761港元）的樂齡花紅。
每人最多領取1761元
財政部文告指，定心與援助配套樂齡花紅將發放給55歲及以上、可估稅收入不超過3.4萬元（約19萬港元）、擁有不超過一套房地產，且去年住屋年值不超過2.5萬元（約14.6萬港元）的低收入年長者。他們2月可獲得200元至300元（約1,174港元至1,761港元）不等的樂齡花紅。另外，所有20歲或以下及55歲及以上的公民，不論住屋年值及可估稅收入的數額，也會在同月獲得150元（約880港元）的保健儲蓄戶口填補。
報道指，上述經濟補助是政府2022年財政預算案宣布的定心與援助配套部分措施。在定心與援助配套下，符合條件的年長者，可獲得總值600元至900元（約3,522港元至5,284港元）的樂齡花紅，所有公民孩童和年長者，也可獲總值450元（約2,642港元）的保健儲蓄戶口填補。有關補助由去年起發放至2025年。
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